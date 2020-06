++Brasil ultrapassa Itália em número de mortes ++

SÃO PAULO, 4 JUN (ANSA) – Com mais 1473 mortes nas últimas 24 horas, o Brasil chegou a 34.021 óbitos pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), ultrapassando a Itália em número de vítimas registradas desde o início da pandemia, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (4). Segundo a Defesa Civil italiana, o país europeu tem 33.689 falecimentos até a última atualização feita nesta tarde. Com isso, o Brasil assume a terceira posição no ranking das nações com mais mortes pela Covid-19, atrás apenas do Reino Unido (39.987) e dos Estados Unidos (107.915), conforme levantamento da Universidade Johns Hopkins. (ANSA)