SÃO PAULO, 18 MAI (ANSA) – O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (18) que o Brasil registrou 674 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número total para 16.792. De acordo com o novo balanço, o país ultrapassou a marca de 250 mil casos confirmados, com 254.220 pessoas contaminadas com a Covid-19. (ANSA)