Brasil ultrapassa 1,2 milhão de casos de coronavírus

SÃO PAULO, 25 JUN (ANSA) – O Brasil ultrapassou a marca de 1,2 milhão de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) desde o início da pandemia nesta quinta-feira (25), informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Foram registradas 39.483 novas infecções no país, elevando o total de contaminados para 1.228.114. O número diário é um pouco menor do que o registrado na quarta-feira (24), quando 42.725 casos foram confirmados, mas é o terceiro mais elevado registrado desde fevereiro.

Com isso, a taxa de incidência é de 584,4 pessoas a cada 100 mil habitantes, um dado que vem aumentando dia a dia nas últimas semanas.

Também foram registradas 1.141 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que elevou para 54.971 o total de vítimas da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 no país se manteve em 4,5% e o índice de mortalidade está em 26,2 para cada 100 mil habitantes.

Nos números totais, mais um estado ultrapassou a barreira dos 100 mil casos. Hoje, foi a vez do Ceará ter 102.126 notificações positivas para a doença e 5.875 mortes. São Paulo continua liderando nos valores absolutos – com 248.487 infectados (mais do que todos os casos registrados na Itália) e 13.759 falecimentos – e o Rio de Janeiro continua na segunda colocação (105.897 contaminações e 9.450 óbitos).

Quando considerada a taxa de letalidade, o Rio lidera o ranking – com um índice de 8,9% -, seguido por Pernambuco (8,1%) e pelo Ceará (5,8%). (ANSA)

