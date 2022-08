Brasil ultrapassa 101 milhões de pessoas com dose de reforço contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 2, a 179.931.985, o equivalente a 83,76% da população total. Mais de 52 mil brasileiros receberam a segunda aplicação do imunizante e 867 receberam a vacina de aplicação única da Janssen nas últimas 24 horas, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e do Distrito Federal.







Do total, 169,11 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 78,7% da população total.

A dose de reforço foi aplicada em 101.063.590 pessoas. Até o momento, 22,4 milhões de pessoas também receberam o reforço extra da quarta dose. Na população infantil, mais de metade (50,71%) das crianças de 3 a 11 anos já se imunizaram com a primeira dose da vacina, enquanto 32,6% completaram o esquema vacinal primário (duas aplicações).

Considerando todas as notificações, o Brasil administrou pouco mais de 302 mil doses contra a covid desde a última segunda-feira, 1º de agosto.

Em relação aos dados de pessoas que estão parcialmente vacinadas com a primeira dose, os números divulgados pelo Distrito Federal indicam uma diferença negativa de 59.451 aplicações em relação aos números de segunda-feira, 1º. Por essa razão, a quantidade total de pessoas registradas nesta terça-feira que já receberam a primeira dose (179.931.985) é menor do que a que foi publicada na última segunda-feira (179.965.430).