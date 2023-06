Brasil trabalha por linha de financiamento abrangente de exportações à Argentina, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 16:32 Compartilhe

Brasília, 26 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Brasil tem trabalhado por uma linha de financiamento “abrangente” para financiar as exportações brasileiras à Argentina.

“Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países porque esses oferecem crédito e nós não.Todo mundo tem a ganhar: as empresas e os trabalhadores brasileiros e os consumidores argentinos”, disse Lula, em discurso durante a visita de Estado do presidente da Argentina, Alberto Fernández, ao Brasil.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é quem deverá ser a instituição responsável pelo crédito às exportações.

O presidente do banco, Aloizio Mercadante, acompanhava o discurso de Lula da plateia. “Fico muito satisfeito com as perspectivas positivas de financiamento do BNDES à exportação de produtos para a construção do Gasoduto Presidente Néstor Kirchner”, acrescentou o presidente do Brasil.

Moeda comum e união

No discurso, Lula voltou a defender a adoção de uma moeda comum para transações comerciais com a Argentina. “Precisamos avançar com novas e soluções com mais integração financeira. Entre as opções, está a adoção de moeda de referência específica para comércio regional, que não eliminará respectivas moedas nacionais”, declarou.

Lula condecorou Fernández com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. “Brasil e Argentina nasceram para ficar unidos”, disse Fernández.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias