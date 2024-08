Brasil teve quatro mortes em acidentes com Porsche neste ano; relembre os casos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 11:20 Para compartilhar:

O acidente em que um Porsche atropelou e matou um motociclista na BR-116, em Teresópolis (RJ) – cidade localizada a cerca de 100 quilômetros da capital fluminense – na quinta-feira, 1º, foi o quarto registrado com um veículo da fabricante alemã que culminou em morte apenas em 2024.

Dentre os outros casos, duas mortes foram registradas em São Paulo (SP) e uma em Campo Grande (MS).

+ Motorista da Porsche é denunciado por homicídio triplamente qualificado: ‘Brutalidade’

+ Polícia procura influenciador suspeito de conduzir Porsche que atropelou motociclista no Rio

Renan Rocha da Silva

Na fatalidade mais recente, ocorrida na BR-116, em Teresópolis, na quinta-feira, 1º, um Porsche Boxster – avaliado em R$ 500 mil – que pertence ao influenciador Renan Rocha da Silva, conhecido como “Carioca Maluco”, atropelou e matou o lavrador Adilson de Lima, de 47 anos.

De acordo com as autoridades, o homem que se apresentou e disse ser o condutor do veículo não era quem realmente estava dirigindo o Porsche. Durante as investigações, foi encontrado um vídeo em que o influenciador, que está foragido, aparece calibrando o pneu do automóvel. Renan Rocha da Silva já tinha mandado de prisão em aberto por crimes de trânsito.

Igor Ferreira Sauceda

Segundo as forças de segurança, o empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, conduzia um Porsche acompanhado da namorada na madrugada da segunda-feira, 29 de julho, na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo (SP), quando teve um desentendimento com o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, que estava de folga e voltava da casa da irmã.

Conforme Sauceda, o motociclista teria quebrado o retrovisor esquerdo do Porsche, o que o fez perseguir e atropelar o jovem antes de colidir contra um poste. Pedro Kaique Ventura Figueiredo chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde no Grajaú, mas não resistiu.

A polícia entendeu que Sauceda teve a intenção, ou ao menos assumiu o risco, de matar o motociclista. O “Beco do Espeto”, um bar que pertence ao empresário, não abriu depois do ocorrido e sofreu uma tentativa de incêndio criminoso.

Imagens de câmeras de segurança mostram Sauceda perseguindo o motociclista.

Confira:

CRIME APÓS DISCUSSÃO Vídeo de uma câmera de segurança mostram o momento em que condutor de uma Porsche amarela atropela um motociclista na madrugada desta segunda-feira, na avenida Interlagos, em São Paulo. pic.twitter.com/zjOSoLRTmk — BT Mais (@belemtransito) July 29, 2024

Fernando Sastre Filho

O empresário Fernando Sastre Filho, que ficou conhecido como “Motorista do Porsche”, colidiu com o veículo de um motorista de aplicativo na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste da capital paulista, durante o Domingo de Páscoa, 31 de março.

Na ocasião, Sastre, que havia consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir, atingiu o Sandero de Orlando da Silva Viana, que morreu com a colisão. O empresário estava a 156 km/h enquanto o limite da via era de 50.

Os policiais que atenderam a ocorrência permitiram que Sastre deixasse o local com a ajuda da mãe e não fizeram teste do bafômetro. O empresário se apresentou 40 horas depois em uma delegacia. O sujeito foi preso e encaminhado à P2 de Tremembé (SP), presídio que abriga criminosos de casos com grande repercussão como Robinho, Ronnie Lessa e Thiago Brennand.

Atropelamento em Campo Grande

No dia 24 de março deste ano, um motorista que conduzia um Porsche atropelou o motociclista Hudson Oliveira Ferreira na rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande (MS). A vítima morreu alguns dias após o ocorrido.

No momento do atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro.

O que diz a Porsche

Confira uma nota da Porsche Brasil na íntegra:

É com profundo pesar que a Porsche Brasil lamenta o acidente que vitimou Pedro Kaique Figueiredo. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos.

A Porsche Brasil reafirma seu comprometimento com a segurança nas vias públicas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito. A empresa não possui qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente.

Investimos extensivamente em programas de treinamento de condução como forma de ampliar a segurança no uso dos automóveis. Oferecemos também um amplo portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados.

Que a lembrança deste e de outros trágicos acontecimentos inspire a reflexão e a promoção de uma conduta mais segura e responsável.

*Com informações do Estadão