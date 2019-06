Brasil teve “criação, precisão e efetividade”, diz Tite

O técnico da seleção brasileira, Tite, garantiu que a vitória de 5 a 0 sobre o Peru e a classificação para as quartas de final na Copa América mostram a evolução da equipe e o trabalho para melhorar as finalizações.

“Tivemos a criação, a precisão na finalização e a efetividade”, disse o treinador que considerou o duelo deste sábado um “grande jogo”.

“Foi um dos melhores” jogos do Brasil no qual pôde manter a posse de bola e ser vertical no ataque, disse Tite.

Ele reconheceu que fazer um gol rápido logo aos 11 minutos com Casemiro levantou o ânimo e abriu os espaços.

“Como fizemos um gol no primeiro tempo, aí tem que continuar no mesmo ritmo”, explicou. “Continuamos com uma ideia e seguimos criando inclusive aos 47 do segundo tempo”, acrescentou.

“Seguimos criando inclusive em uma situação de cinco a zero”, explicou o auxiliar técnico de Tite, Cleber Xavier.

O treinador não vai poder contar com o meia Casemiro para o duelo das quartas de final, por ter acumulado cartões amarelos. “Vai ser uma grande oportunidade de diferente do que aconteceu (na Copa do Mundo) o Fernandinho jogar pra caramba, e se não for ele (se recupera de uma lesão) pode ser o Allan ou qualquer outro”.

O jogo permitiu que o Brasil se reconciliasse com sua torcida, que se mostrou descontente nos jogos contra Bolívia e Venezuela. “Estamos buscando a evolução e o crescimento da equipe”, disse Tite.

Xavier garantiu que a equipe seguirá crescendo, e que ficaram “felizes com a participação desde o início de Everton e Gabriel Jesus” no ataque.

A entrada do atacante do Grêmio foi muito pedida pela torcida. Embora tanto Tite quanto Cleber tenham garantido que foi uma coincidência que o tenham escalado, já que segundo ele sua escalação não foi em resposta ao pedido da torcida mas uma estratégia que já vinha sendo desenvolvida.

O Brasil viaja no domingo a Porto Alegre para esperar seu adversário das quartas de final na Copa América.

