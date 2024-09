Brasil termina em 5º lugar inédito no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/09/2024 - 16:12 Para compartilhar:

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 alcançando mais uma marca histórica, após quebrar seus próprios recordes de pódios e de medalhas de ouros numa mesma edição.

Com duas medalhas douradas conquistadas neste domingo (8) a delegação brasileira garantiu o inédito 5º lugar no quadro de medalhas, seu melhor desempenho na história do evento.

A China terminou em primeiro lugar, com 94 medalhas de ouro, bem à frente da segunda colocada Grã-Bretanha (49) e dos Estados Unidos (36).

A delegação chinesa terminou no topo da classificação dos Jogos Paralímpicos em todos as edições desde Atenas-2004.

Fernando Rufino na classe VL2 da canoagem masculina e Tayana Medeiros na categoria até 86kg no halterofilismo feminino subiram ao lugar mais alto do pódio na capital francesa enquanto Igor Tofalini conquistou a prata também na classe VL2 da canoagem.

Com esses resultados, o Brasil superou a Itália em um ouro e encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 com um total de 89 medalhas, sendo 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze.

Até então os melhores desempenhos haviam sido nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016 e em Tóquio-2020, com 72 medalhas em ambos, sendo que o recorde de ouros havia sido alcançado na capital japonesa (22).

— Quadro final de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 após as provas deste domingo, 8 de setembro, último dia do evento:

OURO PRATA BRONZE Total

1. China 94 76 50 220

2. Grã Bretanha 49 44 31 124

3. Estados Unidos 36 42 27 105

4. Holanda 27 17 12 56

5. Brasil 25 26 38 89

6. Itália 24 15 32 71

7. Ucrânia 22 28 32 82

8. França 19 28 28 75

9. Austrália 18 17 28 63

10. Japão 14 10 17 41

11. Alemanha 10 14 25 49

12. Canadá 10 9 10 29

13. Uzbequistão 10 9 7 26

14. Irã 8 10 7 25

15. Suíça 8 8 5 21

