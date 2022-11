Brasil termina 1ª fase invicto e encara Porto Rico nas quartas da Copa do Mundo

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 21:11 Compartilhe

Primeira fase perfeita para o Brasil no ITF Beach Tennis World Cup, a Copa do Mundo de Beach Tennis, realizada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O Time Brasil BRB derrotou, nesta quinta-feira, o time caribenho de Curaçao por 3 a 0 com facilidade e finalizou a fase de grupos de forma invicta, vencendo todos os nove jogos disputados nos três confrontos. A equipe brasileira irá enfrentar outro país do mesmo continente, Porto Rico, nas quartas de final da competição, nesta sexta-feira, a partir das 19h, com transmissão do Sportv 3 e do NSports, buscando dar mais um passo rumo ao pentacampeonato.

Em uma tarde com muito sol e calor, o Brasil não deu chance para os rivais. Vitória Marchezini e Marcela Vita marcaram um duplo 6/0 sobre Janice Sien e Denie Wolf em apenas 30 minutos. Logo a seguir, o carioca Vinicius Font, único tetracampeão mundial em ação no evento, e o novato na seleção, o santista Allan Oliveira, derrotaram pelo mesmo placar Michiel Noordhoek e Nick Van Rosberg após 39 minutos. Na dupla mista, os bicampeões mundiais da modalidade, André Baran e Rafaela Miiller, não deram chances para Anne Rijks e Christopher De Geus por 6/1 6/0.

“Muito feliz em representar a nação, principalmente jogar ao lado do Vini novamente, uma vibe maravilhosa, a gente se diverte”, disse Oliveira, 6º do mundo, que também destacou sua seriedade em quadra: “Eu sempre me cobro muito, desde quando jogava tênis, fico atento ao que meus parceiros vão passar, querendo aprender a cada bola. Todo ponto pra mim é como um match-point, o Beach Tennis é um jogo muito rápido, temos que valorizar do começo até o final. Ganhamos nosso jogo de 6/0 6/0, mas não era um placar tão justo, tivemos alguns 40 iguais. Gosto de trabalhar com o perfeccionismo”, apontou.

Font analisou o próximo confronto diante dos porto-riquenhos que vale vaga na semifinal. A equipe brasileira vem de três títulos seguidos em 2018, 2019 e 2021 (2020 não teve Copa do Mundo por conta da pandemia): “São jogadores que vão para jogar por duas bolas, finalizar o ponto rápido. Tem o Javi que é bastante habilidoso. Se conseguirmos devolver bem eles vão se complicar um pouco, vão querer forçar um pouco mais além do necessário, querer inventar. Javi inventa umas bolas loucas, se estiver em um bom dia é um inferno jogar com ele, mas é ficar focado pois uma hora vão abaixar”.

A Letônia conseguiu a segunda vaga no mesmo grupo do Brasil e irá enfrentar a Venezuela que foi a campeã do Grupo 4 após vitória sobre os norte-americanos.

A Itália, outra tetracampeã mundial, passou com conforto por Porto Rico e irá encarar a Alemanha. A Espanha venceu o Grupo 3 e vai encarar a França.

A Copa do Mundo termina no domingo, dia 13, com a final a partir das 19h.

Resultados desta quinta-feira (10):

Grupo 1

Itália 3-0 Porto Rico

Japão 2-1 Portugal

Grupo 2

Brasil 3-0 Curaçao

Letônia 3-0 Polônia

Grupo 3

Espanha 3-0 Alemanha

Chile 2-0 Tailândia

Grupo 4

Venezuela 2-1 EUA

França 3-0 África do Sul

Programação desta sexta-feira (11):

Quadra Central

9h – Quartas de final – França x Espanha

13h30 – Quartas de final – Itália x Alemanha

19h – Quartas de final – Porto Rico x Brasil

Quadra 1

13h30 – Quartas de final – Venezuela x Letônia

Quadra 2

9h – Disputa de 9º a 16º – Portugal x Polônia

Quadra 3

9h – Disputa de 9º a 16º – Japão e Curaçao

Quadra 4

9h – Disputa de 9º a 16º – África do Sul x Chile

Quadra 5

9h – Disputa de 9º a 16º – Estados Unidos x Tailândia

