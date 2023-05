Brasil terá teste de semana de 4 dias de trabalho; entenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2023 - 10:40 Compartilhe

O Brasil vai passar por um teste na jornada de trabalho semanal de quatro dias. Entre junho e dezembro deste ano, a iniciativa da 4 Day Week vai coordenar a experiência junto a Reconnect Happiness at Work, empresa especializada em serviços voltados à felicidade corporativa e liderança positiva.

Para participar do teste, empresas podem se cadastrar no formulário disponível no site da plataforma. O modelo a ser implementado nas participantes será do tipo 100-80-100: 100% do salário, trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% da produtividade.

A 4 Day Week Global começou a apoiar empresas e organizações sem fins lucrativos que desejavam experimentar uma semana de trabalho de 4 dias e 32 horas sem redução de salário. Entre os países participantes, aparecem a Bélgica, Reino Unido, Islândia e os Emirados Árabes Unidos, primeiro a testar a modalidade.

Na Suécia, por exemplo, onde a medida foi implementada em 2015, empresas com a Toyota adotaram definitivamente a mudança.

Conheça a iniciativa aqui.

