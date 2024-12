Brasil terá bandeira tarifária verde em janeiro, sem cobrança extra na conta de luz

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) -A bandeira tarifária do setor elétrico brasileiro em janeiro será verde, sem custo extra nas contas de energia dos consumidores, apontou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em dezembro, a bandeira já estava verde, após uma melhora das condições para geração de energia com a retomada das chuvas nas principais hidrelétricas.

“Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e aumenta-se a geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, se aciona menos empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termelétricas”, afirmou a Aneel.

Em novembro, a bandeira havia sido amarela, que implica na cobrança adicional de 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

A bandeira havia ficado verde de abril de 2022 até julho de 2024, quando foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha patamar 1, em setembro e vermelha patamar 2 em outubro, com cobrança extra ainda maior.

RESERVATÓRIOS

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou nesta sexta-feira que os reservatórios de hidrelétricas do país chegaram ao fim de 2024 com mais de 50% da capacidade, após ações coordenadas pelo órgão, juntamente com os demais entes do setor elétrico.

“Esse volume é bastante positivo, principalmente após um período de estiagem severa nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Iniciaremos o próximo ano com os reservatórios bem-posicionados”, disse em nota o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.

O ONS destacou ainda que a recuperação dos níveis de armazenamento em reservatórios, verificada ao longo de novembro e dezembro, deve se manter ao longo de janeiro.

A estimativa para o final de janeiro, segundo o ONS, é que todos os subsistemas estejam com reservatórios com mais de 60% da capacidade, sendo três deles acima dos 70%.

A Energia Armazenada (EAR) mais elevada deverá ser verificada no Norte, 86,4%, disse o ONS. Na sequência, estão o Sul, com 73,8%; o Nordeste, com 70,5%; e o Sudeste/Centro-Oeste, com 64,8%.

O ONS projetou ainda um crescimento de 4,2% para a carga nacional de energia em janeiro, ante o mesmo mês de 2024.

Outro fator que poderá contribuir com um alívio nas contas de luz de janeiro no Brasil será a liberação de 1,3 bilhão de reais do chamado “bônus de Itaipu”.

Em nota, a Itaipu Binacional reiterou nesta sexta-feira que mais de 78 milhões de consumidores brasileiros de energia elétrica, principalmente unidades residenciais e rurais, deverão ser beneficiados, de acordo com medida aprovada em novembro deste ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

