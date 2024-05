Brasil tem três capitais no top 10 de ranking das cidades mais perigosas do mundo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 10:52 Para compartilhar:

Um levantamento que mostra as cidades mais perigosas do mundo em 2024 elencou três capitais brasileiras entre as primeiras dez posições: Rio de Janeiro (RJ) – 7º; Fortaleza (CE) – 9º; e Salvador (BA) – 10º. O Brasil é o segundo país com mais municípios no top-50 da lista, atrás apenas dos Estados Unidos.

O ranking foi feito com base em dados coletados pela plataforma sobre cidades e países. Além de levantamentos de violência, o site também contabiliza rankings de custo de vida, saúde e poluição.

Confira as primeiras dez colocações:

1º – Caracas, Venezuela

2º – Pretoria, África do Sul

3º – Durban, África do Sul

4º – Joanesburgo, África do Sul

5º – Port Moresby, Papua Nova Guiné

6º – San Pedro Sula, Honduras

7º – Rio de Janeiro, Brasil

8º – Port Elizabeth, África do Sul

9º – Fortaleza, Brasil

10º – Salvador, Brasil

O país com mais cidades entre as dez primeiras posições do ranking é a África do Sul. Entre 2022 e 2023, a nação registrou um número de 45 homicídios a cada 100 mil habitantes.

As outras cidades do Brasil que aparecem entre as 50 primeiras são:

13º – Recife (PE)

23º – Porto Alegre (RS)

25º – São Paulo (SP)

38º – Campinas (SP)

47º – Belo Horizonte (MG)

Porto Alegre aparece no ranking uma posição à frente de Damasco, na Síria.