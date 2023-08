Brasil tem taxas de juros mais altas do mundo, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 16:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 02 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (2) que o Brasil tem as taxas de juros mais altas do mundo e voltou a criticar o titular do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

“Brasil tem a inflação caindo e os juros subindo, quando inflação cai os juros não caem. Brasil tem hoje a maior taxa de juros do mundo”, disse.

Lula defendeu a queda da taxa de juros de 13,75 % quando “a inflação é de 4%”.

As declarações foram dadas horas antes da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central que deve definir as novas taxas.

Lula se refiriu a Campos Neto como “rapaz” durante o café da manhã com correspondentes.

“Acontece que esse rapaz que está no BC, ele não está entendendo de Brasil, e não entende de povo. Não sei a quem ele está servindo, aos interesses do Brasil que não é”, completou.

(ANSA).

