Brasil tem superávit em transações correntes de US$3,840 bi em maio

BRASÍLIA (Reuters) – O país registrou em maio o segundo superávit em transações correntes mensal seguido, de 3,840 bilhões de dólares, reduzindo o déficit acumulado em 12 meses a 0,55% do PIB, ante 0,86% no mês anterior, mostraram números do Banco Central divulgados nesta sexta-feira.

O resultado veio em linha com o superávit de 4 bilhões de dólares esperado por analistas, segundo pesquisa da Reuters.

Em maio de 2020, o país havia registrado um déficit de 519 milhões de dólares.

Os investimentos diretos no país somaram 1,2 bilhão de dólares no mês, enquanto os investimentos em carteira no mercado doméstico foram positivos em 6 bilhões de dólares.

Para junho, o BC estima um superávit em transações correntes de 6,5 bilhões de dólares e investimentos diretos de 2,5 bilhões de dólares.

(Por Isabel Versiani)

