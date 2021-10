Brasil tem superávit comercial de US$4,3 bi em setembro

BRASÍLIA (Reuters) – A balança comercial brasileira teve superávit de 4,3 bilhões de dólares em setembro, divulgou o Ministério da Economia nesta sexta-feira. O resultado veio abaixo do superávit de 4,5 bilhões de dólares estimado em pesquisa da Reuters com economistas.

No mês passado, as exportações somaram 24,3 bilhões de dólares, ao passo que as importações alcançaram 20 bilhões de dólares.

No acumulado de janeiro a setembro, a balança comercial registra superávit de 56,4 bilhões de dólares, superior ao saldo positivo de 40,8 bilhões de dólares de igual período do ano passado.

Para 2021, o ministério previu que as trocas comerciais ficarão superavitárias em 70,9 bilhões de dólares, abaixo do patamar de 105,3 bilhões de dólares projetado em julho.

(Por Marcela Ayres)

