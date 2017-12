Brasil tem Suíça, Costa Rica e Sérvia em grupo da Copa; oitavas pode ter Alemanha

Em sorteio realizado nesta sexta-feira, em Moscou, Brasil caiu no Grupo E da Copa do Mundo de 2018 e enfrentará Suíça, Costa Rica e Sérvia na fase de grupos do Mundial da Rússia. A estreia será contra os suíços, no dia 17 de junho, um domingo, na cidade de Rostov. A segunda partida do time de Tite será diante da Costa Rica, em 25 de junho, em São Petersburgo. A seleção brasileira encerra a sua participação na fase de grupos diante da Sérvia, no dia 27 de junho, em Moscou. A partida será na Arena do Spartak.

O sorteio da Costa Rica como adversária dos comandados de Tite foi feito pelo ex-lateral Cafu na cerimônia que aconteceu em Moscou. O Brasil levou a melhor sobre a Costa Rica em 1990, na Itália, pelo placar de 1 a 0, e em 2002, no Mundial dividido entre Japão e Coreia do Sul, por 5 a 2.

Os costarriquenhos foram uma das sensações da última edição da Copa, no Brasil, ao avançar em grupo da morte, com Uruguai, Itália e Inglaterra, passar pela Grécia nas oitavas e parar apenas em duelo com a Holanda, nos pênaltis, nas quartas de final.

Quem colocou a Suíça no Grupo do Brasil foi o argentino Diego Maradona. Ele poderia ter colocado a Inglaterra no caminho dos comandados de Tite, mas os ingleses caíram no grupo G, ao lado da Bélgica.

Brasil e Suíça se enfrentaram uma única vez em Mundiais, em 1950. O jogo foi disputado no estádio do Pacaembu e terminou empatado em 2 a 2.

A Sérvia foi a segunda a ser retirada do pote 4 – no caso, pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro -, que continha as participantes com piores posições no ranking da Fifa, o que a colocaria no Grupo B. No entanto, esta chave, assim como a C e a D, já era formada por dois europeus, máximo permitido pelas regras.

Se o Brasil caiu em um grupo teoricamente fácil, a equipe pode ter adversários mais complicados no mata-mata. Se avançar de fase, a seleção vai enfrentar os adversários do Grupo F, que têm Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Esta chave foi o mais próximo que o sorteio chegou de um “grupo da morte”.

O sorteio também definiu que o jogo de abertura da Copa será entre Rússia e Arábia Saudita, no dia 14 de junho de 2018, no Lujniki, em Moscou.

Confira os grupos da Copa do Mundo da Rússia:

GRUPO A: Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai

GRUPO B: Portugal, Espanha, Marrocos e Irã

GRUPO C: França, Austrália, Peru e Dinamarca

GRUPO D: Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria

GRUPO E: Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia

GRUPO F: Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul

GRUPO G: Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra

GRUPO H: Polônia, Senegal, Colômbia e Japão