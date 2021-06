Brasil tem quase 3 mil mortes por Covid-19 em um dia

SÃO PAULO, 16 JUN (ANSA) – O Brasil registrou 2.997 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, atingindo 493.693 óbitos confirmados desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) nesta quarta-feira (16).

O país ainda somou 95.367 casos em um dia, elevando para 17.628.588 a quantidade de contágios. Segundo o Conass, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,8% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 234,9.

A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias é de 2.025 e a média móvel de novos casos é de 72.244, ambas com tendência de alta.

Ainda de acordo com o boletim do Conass, o ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (119.905), Rio de Janeiro (53.476) e Minas Gerais (43.559).

Já em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, ultrapassando 3,5 milhões de contágios. Minas Gerais, com mais de 1,7 milhão, e Paraná, com mais de 1,1 milhão de casos, aparecem na sequência. (ANSA)

