Brasil tem quase 1,7 milhões de indígenas, diz Censo do IBGE

(ANSA) – BRASÍLIA, 07 AGO – A população indígena do Brasil é de 1.693.535 pessoas, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apresentado nesta segunda-feira (7) em Belém, onde será realizada a cúpula dos presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca) nos dias 8 e 9 de agosto.

Segundo o censo apresentado pela ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e a ministra de Planejamento, Simone Tebet, a população dos povos nativos teve um crescimento de 88% entre 2010 e 2022 e representa 0,8 % da população do país.

O relatório aponta que 51% dessa população, 867 mil pessoas, se encontra nos estados da Amazônia Legal, enquanto 31% na região do nordeste.

Guajajara parabenizou o IBGE pelo trabalho realizado em regiões remotas com o apoio dos ministérios de Saúde e Educação.

As reservas com a maior população são a Terra Yanomani, com 27.152 habitantes; Raposa Serra do Sol, com 26.176; e Évare, com 20.177 pessoas. A três reservas estão na região amazônica.

(ANSA).

