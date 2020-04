Brasil tem o maior número de mortes em 24 horas

SÃO PAULO, 20 ABR (ANSA) – O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (20) que o Brasil registrou 383 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, totalizando 2.845 óbitos.

Este é o maior número de vítimas contabilizadas em um dia desde o início da pandemia no país, o que representa um aumento de 15,5%. A taxa de letalidade é de 7%.

No total, o Brasil tem 40.581 casos confirmados da Covid-19, um crescimento de 1.927 novos infectados, segundo o novo balanço.

Ontem (19), eram 38.654 pessoas contaminadas.

O estado de São Paulo continua sendo o epicentro da doença no país. Ao todo, foram registradas 1.307 vítimas e 14.580 casos.

Na sequência aparecem Rio de Janeiro (422), Pernambuco (234), Ceará (198) e Amazonas (185).

O número de mortes pelo Brasil pode ser ainda maior, já que o Ministério da Saúde tem somado com atraso os óbitos devido ao problema de subnotificação na coleta de dados. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que espera que esta seja a “última semana da quarentena”. Ele ainda ressaltou que inevitavelmente 70% da população será infectada. Segundo a ferramenta de Monitoramento dos Gastos da União, a soma dos gastos do governo federal no combate à covid-19 – até o momento – é de R$ 50,78 bilhões. O montante equivale a 22,3% dos R$ 226,79 bilhões de créditos extraordinários aprovados para o enfrentamento da doença. (ANSA)