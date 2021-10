Brasil tem mais 6.918 casos e 202 mortes por Covid

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) – O Brasil registrou 6.918 novos casos e 202 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 21.582.738 contágios e 601.213 óbitos desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta segunda-feira (11).

Geralmente, os dados aos domingos e segundas-feiras são menores devido à dificuldade de atualização dos sistemas pelas secretarias estaduais. Já às terças-feiras os resultados tendem a ser maiores pela regularização dos registros acumulados durante o fim de semana. Hoje, o boletim não atualizou os dados do estado de Mato Grosso, mantendo as informações epidemiológicas do dia 9 de outubro.

Apesar disso, os números de hoje revelam que o país continua apresentando uma leve queda na média móvel de casos e mortes dos últimos sete dias, chegando a 14.885 contágios e 437 óbitos.

Em termos absolutos, o estado de São Paulo continua liderando os dois rankings: há 4.383.780 casos confirmados e 150.789 mortes.

Na sequência dos dados totais de contaminações, aparecem Minas Gerais (2.159.712), Paraná (1.528.963), Rio Grande do Sul (1.448.779) e Rio de Janeiro (1.301.362). Bahia e Santa Catarina também já ultrapassaram a marca de um milhão.

Já nas mortes, a segunda posição fica com o Rio de Janeiro (67.188), seguido por Minas Gerais (55.006), Paraná (39.562) e Rio Grande do Sul (35.049).

Quando considerada a taxa de letalidade, o Rio está na primeira posição com 5,2% – mais do que o dobro da média nacional, que é de 2,8% – seguido por São Paulo (3,4%), Amazonas e Pernambuco – ambos com 3,2%. (ANSA).

