Brasil tem mais 54.556 casos e 1.635 mortes por Covid

SÃO PAULO, 3 JUL (ANSA) – O Brasil registrou mais 1.635 mortes e 54.556 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 523.587 os óbitos e 18.742.025 os contágios confirmados desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste sábado (3).

No novo balanço, porém, os dados epidemiológicos do Ceará não foram atualizados devido a problemas técnicos no acesso às bases dos sistemas de informação.

Os números do dia mantêm a tendência de queda das médias móveis, que estão em 50.733 nas contaminações e em 1.550 nos óbitos. A taxa de letalidade permanece em 2,8% e a de mortalidade subiu para 249,2 a cada 100 mil habitantes.

O Rio de Janeiro continua a ser o estado com o maior índice de letalidade, com 5,8%, seguido por São Paulo (3,4%), Amazonas (3,3%) e Pernambuco (3,2%). Já a maior taxa de mortalidade – quando o número de mortes é visto de acordo com a população – é de Rondônia, com 347,3 mortes a cada 100 mil habitantes.

Quando analisados os dados absolutos, sem levar em conta a quantidade de moradores, São Paulo lidera nos contágios (3.779.408) e nas vítimas (129.453). No ranking de estados afetados, há ainda outros cinco com mais de um milhão de casos confirmados no país: Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina.

Nos números totais de falecimentos por coronavírus Sars-CoV-2, depois dos paulistas, aparecem Rio de Janeiro, Minas Gerais Rio Grande do Sul e Paraná. (ANSA).

