Brasil tem mais 33,7 mil casos de Covid-19 e 739 mortes

SÃO PAULO (Reuters) – O Ministério da Saúde informou neste domingo que o Brasil registrou mais 33,7 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, com 739 novas mortes pela doença.

Com isso, o país acumula 513.474 mortos por Covid desde a chegada da doença ao país, no início do ano passado. O número total de infecções confirmadas subiu para 18,42 milhões.

Enquanto isso, o número de recuperados avançou para 16,6 milhões. Há ainda 1,29 milhão de pessoas sendo tratadas em hospitais, segundo os dados divulgados pelo ministério.

