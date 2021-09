Brasil tem mais 17.756 casos e 676 mortes por Covid

SÃO PAULO, 29 SET (ANSA) – O Brasil registrou mais 676 mortes e 17.756 casos na pandemia de Covid-19, elevando os totais de óbitos e contágios para 596.122 e 21.399.546, respectivamente, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quarta-feira (29).

Segundo o Conass, a média móvel de casos em sete dias voltou a cair e está em 16.568, enquanto que a de mortes está estável, em 544. A taxa de letalidade da doença está mantida em 2,8%.

Neste boletim, os dados epidemiológicos do estado do Acre foram revisados, com a correção de inconsistências e duplicidades.

São Paulo ainda é o estado mais afetado na emergência sanitária e contabiliza mais contágios (4.364.582) e mortes (149.621). Já a maior taxa de letalidade do país continua sendo do Rio de Janeiro, de 5,1%, bem acima da média nacional.

No ranking de estados com mais infecções aparecem também Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia, além de Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Já em relação aos óbitos, os dados absolutos mostram que a segunda posição fica com o Rio de Janeiro (66.015), seguido por Minas Gerais (54.466), Paraná (39.041) e Rio Grande do Sul (34.827). (ANSA)

