Brasil tem mais 164.066 casos e 943 mortes por Covid

SÃO PAULO, 10 FEV (ANSA) – O Brasil registrou mais 943 mortes por Covid-19 no último período de 24 horas, elevando o número de total de vítimas para 636.017 desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (10).

O boletim contabiliza também 27.119.500 casos desde o início da pandemia de Covid-19, com um acréscimo de 164.066 contágios em um dia.

Com os dados, as médias móveis de óbitos e infecções estão em 859 e 146.854, respectivamente. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,3%.

Apesar de o número de óbitos estar aumentando nos últimos dias, ele ainda segue em patamares inferiores em relação ao pico da pandemia, quando o Brasil registrou mais de 3 mil mortes por dia. Isso se dá devido ao avanço da vacinação e à aparente menor letalidade da variante Ômicron.

UTIs – Segundo mapeamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nove unidades da federação e 15 capitais ultrapassaram o patamar de 80% de leitos de terapia intensiva para Covid-19 ocupados no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz destacam a persistência de taxas de ocupação de leitos de UTI em níveis críticos nos estados e capitais do Nordeste e Centro-Oeste e no Espírito Santo. Já Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo parecem seguir na tendência de queda do indicador, avaliam.

As nove unidades da federação que apresentam pior situação são Tocantins (81%), Piauí (87%), Rio Grande do Norte (89%), Pernambuco (88%), Espírito Santo (87%), Mato Grosso do Sul (92%), Mato Grosso (81%), Goiás (80%) e Distrito Federal (99%).

