Brasil tem maior número de representantes da história no conclave

O Brasil terá o maior número de representantes da história no conclave que decidirá o sucessor do Papa Francisco, morto na última segunda-feira, 21. Ao todo, sete cardeais brasileiro terão direito a voto, dos oito existentes no Brasil.

A última vez que o país teve mais de cinco representantes foi nos dois conclaves de 1978, que elegeram os papas João Paulo I e João Paulo II. Na época, o Brasil contou com seis cardeais votantes.

O número vem na esteira do recorde de cardeais votantes para um conclave na história. Mesmo com o limite de 120 participantes, 135 cardeais estão aptos a votar. Cerca de 80% desse total foram indicados por Francisco.

Dos oito cardeais brasileiros, cinco foram indicados por Francisco (veja a lista abaixo). Outros dois, os arcebispos Dom Odilo Scherer e Dom João Braz de Aviz, participarão de seus segundo conclave. Eles estiveram presentes na escolha de Francisco, em 2013, após serem elevados a cardeais pelo então papa Bento XVI.

O primeiro chegou a ser cotado como pontífice na disputa com Francisco, mas deixou a disputa após receber apenas quatro votos. Scherer foi o único brasileiro a disputar o favoritismo para a cadeira mais alta da Igreja Católica.

O único cardeal brasileiro que não terá direito a voto é o arcebispo emérito de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, de 88 anos. Ele ultrapassou o limite da idade com direito a voto – de 80 anos – imposto pelo Vaticano.

Veja os brasileiros que participaram do conclave

Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo (75 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI, em 2007.

Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro (74 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2014.

Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo de Brasília (57 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.

Dom Leonardo Ulrich Steiner, Arquidiocese de Manaus (74 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.

Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil (65 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.

Dom Jaime Spengler – Arcebispo de Porto Alegre (64 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2024.

Dom João Braz de Aviz, Arcebispo emérito de Brasília (77 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI, em 2012.

Brasil no Conclave

A primeira participação do Brasil no Conclave foi em 1914, quando o cardeal Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, então arcebispo do Rio de Janeiro, participou do processo que escolheu o papa Bento XV. Cavalcanti foi o primeiro latino-americano a ser elevado a cardeal pela Igreja Católica.

O país ficou de fora do conclave de 1922, retornando em 1939, com a participação do cardeal Sebastião Leme da Silveira Cintra, então arcebispo do Rio de Janeiro. Desde então, o Brasil sempre teve ao menos três participantes na escolha de pontífices.

Em 2013, no último conclave, cinco cardeais participaram da escolha de Francisco. Além de Scherer, Aziz e Assis, participaram do processo de escolha os cardeais Geraldo Majella Agnelo e Cláudio Hummes, ambos já falecidos.

Veja a participação do Brasil nos conclaves desde 1903