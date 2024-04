Brasil tem interesse no gás de Vaca Muerta, diz Vieira

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/04/2024 - 17:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 15 APR – O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, expressou o interesse do Brasil em importar gás natural da reserva de Vaca Muerta, na Argentina, após uma reunião com a chanceler do país, Diana Mondino, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

“Discutimos as perspectivas de cooperação energética com a construção do gasoduto em Vaca Muerta, em Neuquén [na Patagônia argentina] que ocorre em várias etapas”, comentou Vieira.

O diplomata brasileiro acrescentou que “se abriu uma janela de oportunidades”.

“De um lado a possibilidade de exportação de insumos brasileiros para a construção, bem como o fortalecimento da segurança energética nacional e regional, mediante a possibilidade de importação de gás da Argentina”.

Já a ministra Mondino afirmou que o tema “energético é de grande complexidade”, mas que está “avançando”.

“Temos cada vez melhores resultados em Vaca Muerta por causa dos avanços tecnológicos”, analisou.

“Há interesse mútuo. A capacidade de produção argentina pode satisfazer nossas necessidades e as do Brasil, há um alinhamento de interesses”, completou Mondino após a reunião bilateral com Vieira. (ANSA).