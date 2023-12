Brasil tem ‘grandes oportunidades’, diz CEO da SACE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2023 - 9:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 DEZ (ANSA) – O Brasil é um mercado importante para as empresas italianas e apresenta “grandes oportunidades” de investimento.

A avaliação é de Alessandra Ricci, Chief Executive Officer da SACE, agência de promoção de exportações do governo da Itália e que realizou um evento de networking com companhias brasileiras em São Paulo, chamado “SACE meets Brazil – A Push Towards a Sustainable Future”.

“Considerando os programas de investimento e o fato de que pretende se tornar net zero até 2050, achamos que existem grandes oportunidades de investimento em uma série de setores”, destacou a CEO sobre o Brasil.

“Investir em sustentabilidade torna as empresas mais competitivas, e um país como o Brasil, que está fazendo investimentos nesse sentido, representa para elas uma grande oportunidade”, acrescentou.

A SACE apresentou em São Paulo um programa que tem em seu pipeline 1,1 bilhão de euros em projetos para apoiar exportações italianas no Brasil e oportunidades ligadas ao desenvolvimento e à transição energética. “Esperamos conseguir concluir alguns desses projetos nos próximos um ou dois anos”, disse Pauline Sebok, Head of Americas da agência de fomento.

O Green Push, ou estímulo verde, é o braço de sustentabilidade da Push Strategy, instrumento de financiamentos da SACE. “Selecionamos os principais compradores do Brasil e tentamos colocá-los em contato com empresas exportadoras italianas”, reforçou Michal Ron, Chief International Business Officer da SACE.

Um acordo já assinado prevê a garantia de um financiamento de 300 milhões de euros para a gigante brasileira de etanol Raízen.

“Desenvolvemos uma operação de 12 anos de prazo e agora temos a obrigação de honrar a confiança que a SACE está depositando no nosso programa para descarbonização. Nosso pioneirismo nos impõe uma responsabilidade maior”, declarou Carlos Moura, Chief Financial Officer da empresa de energia. (ANSA).

