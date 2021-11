Brasil tem fluxo cambial positivo de US$766 mi em outubro, diz BC

BRASÍLIA (Reuters) – O saldo mensal de entradas e saídas de dólares pelo câmbio contratado no Brasil voltou a ficar positivo em outubro depois de um setembro de fluxo negativo, mostraram dados do Banco Central nesta quinta-feira.

No mês passado, o fluxo total foi positivo em 766 milhões de dólares, com uma entrada líquida de 3,119 bilhões de dólares na conta financeira compensando um saldo negativo de 2,353 bilhões de dólares nas operações comerciais.

Em setembro, o fluxo cambial foi negativo em 1,170 bilhão de dólares, quebrando uma sequência de três meses de entrada líquida de dólares no país.

No acumulado de 2021, o saldo é positivo em 19,478 bilhões de dólares, dado que se compara a um déficit de 20,008 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado.

(Por Isabel Versiani)

