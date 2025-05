Brasil tem domingo dourado com ginástica rítmica, futebol de areia e feito de Huertas

O final de semana foi emocionante para a torcida brasileira. No futebol de areia e ginástica rítmica, o País conquistou o lugar mais alto do pódio. No futebol, Raphinha brilhou em nova vitória do Barcelona sobre o Real Madrid. Também na Espanha, Marcelinho Huertas fez história no basquete, enquanto José Aldo anunciou seus últimos momentos no MMA.

FUTEBOL DE AREIA

O Brasil é, mais uma vez, campeão mundial de futebol de areia. A seleção teve um jogo duro com Belarus, mas conseguiu uma vitória por 4 a 3 neste domingo. Esta é a sétima conquista do maior troféu da modalidade pelo País e o segundo consecutivo, depois de ter faturado também em 2024.

O jogo estava empatado até os últimos dois minutos, quando Rodrigo acertou um chute em que a bola bateu em um montinho de areia e tirou completamente o goleiro Avgustov da jogada. Depois disso, foi só controlar o adversário para comemorar.

GINÁSTICA RÍTMICA

Com 100% de aproveitamento, a equipe brasileira de ginástica rítmica fechou sua participação neste domingo na Copa do Mundo da modalidade, realizada em Portugal. No sábado, as atletas já tinham levado o ouro inédito na prova geral. Agora, o lugar mais alto do pódio veio nas duas finais por aparelhos.

JOSÉ ALDO

Ao som de Run This Town, música que o acompanhou durante anos nas entradas para suas lutas, José Aldo anunciou sua possível despedida dos octógonos. Aos 38 anos, o lendário lutador publicou em suas redes sociais uma mensagem que indica sua retirada do esporte.

“Enquanto cortava peso, algo dentro de mim disse: ‘Você não precisa mais disso’. E eu escutei”, escreveu Aldo em determinado trecho. “Se essa foi minha despedida, saibam que saio em paz”, completou.

Na madrugada deste domingo, ele perdeu para o canadense Aiemann Zahabi pelo card principal do UFC 315, realizado no Canadá. Aldo teve dificuldades em perder peso durante o processo de preparação. Ele se dedicou mas, no fim, perdeu por decisão unânime dos juízes por 29-28, ganhando um round e sendo batido em dois.

MARCELINHO HUERTAS

Se para Aldo a idade acabou pesando, o mesmo não pode ser dito sobre Marcelinho Huertas. Prestes a completar 42 anos, o armador do Laguna Tenerife foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso, da sigla em inglês) da Liga dos Campeões de Basquete. Além do principal prêmio individual, Huertas também foi eleito para o Time Ideal da competição e faturou a taça de Melhor Armador.

Esta foi a segunda vez consecutiva que o brasileiro venceu o prêmio de MVP. Entretanto, sua equipe não tem tantos motivos assim para comemorar. O Laguna Tenerife perdeu a medalha de bronze da competição para o AEK Betsson por 77 a 73.

RAPHINHA

O Barcelona venceu o Real Madrid por 4 a 3 e encaminhou o título de mais um Campeonato Espanhol. O grande destaque do jogo foi o brasileiro Raphinha, responsável por metade dos gols catalães, ofuscando o hat-trick de Mbappé.

Agora, o Barça pode comemorar o título com um tropeço do Real diante do Mallorca, na quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, ou com uma vitória no clássico com o Espanyol, na quinta, fora de casa, no mesmo horário.