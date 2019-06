Brasil tem dois gols anulados pelo VAR e só empata com a Venezuela

O Brasil não conseguiu sair do empate em 0 a 0 com a Venezuela nesta terça-feira na Fonte Nova, em Salvador, e com o resultado não garantiu sua vaga antecipada nas quartas de final da Copa América.

O VAR acabou sendo protagonista da noite já que por meio dele foram anulados dois gols da seleção brasileira: um de Gabriel Jesus, aos 15 minutos do segundo tempo e outro de Philippe Coutinho, aos 41, ambos por impedimento de Roberto Firmino.

Com este resultado, Brasil lidera com os mesmos quatro pontos do Peru, que mais cedo venceu a Bolívia por 3 a 1 no Maracanã na primeira partida da segunda rodada da chave. A Venezuela é terceira com 2 e a Bolívia é quarta, sem pontos.

A terceira e última rodada do Grupo A será disputada no sábado com os confrontos entre Brasil e Peru em São Paulo e Bolívia e Venezuela em Belo Horizonte, ambos às 16h (no horário de Brasília).

