Brasil tem dia ruim na vela e Gabriella Kidd despenca 12 posições na classificação olímpica

Estadão Conteúdo 03/08/2024 - 15:45

O Brasil teve um sábado ruim e acumulou resultados frustrantes na disputa da vela, na Marina de Marselha, dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Um dia após celebrar entrada no Top-10 que garante presença na medal race (corrida por medalhas), Gabriella Kidd somou notas ruins no dinghy feminino e despencou do 10º para o 22º lugar. Bruno Fontes, no masculino, caiu para 34º, com a dupla nacional realizando estreia discreta na Nacra 17 mista.

Gabriella Kidd estava empolgada com o resultado de sexta-feira, no qual subiu para 10º com 36 pontos perdidos. Ocorre que o bom desempenho não se repetiu, em dia com três regatas – uma adiada da estreia, na qual a falta de vento em Marselha prejudicou a programação.

E a largada deste sábado custou caro, com a brasileira fechando somente em 34º. Melhorou com um 23º e depois voltou a oscilar, com um 30º, bem distantes de um 6º do dia anterior. Com 123 pontos perdidos, Gabriella figura, agora, no 22º lugar. Holanda, com impressionantes 16 pontos, Dinamarca (54) e Inglaterra (59) terminariam no pódio após as seis regatas.

Na dinghy masculina, Bruno Fontes também não teve o que comemorar. Então 29º no geral, agora ele aparece em 34º após as duas regatas do dia. Foi o 31º colocado nas duas provas deste sábado. São 164 pontos perdidos, diante de 36 do líder australiano, Matt Wearn.

Já no dinghy misto, após quatro regatas, os brasileiros Henrique Duarte e Isabel Swuan figuram na 17ª colocação, com 46 pontos perdidos. Abriram o sábado com um 10º lugar e depois fecharam em 12º. O Japão lidera com 11 pontos, superando Áustria e Suécia.

João Siemsen, de 32 anos, e Marina Arndt, de 23, iniciaram sua primeira campanha olímpica neste sábado na categoria Nacra 17 (multicasco misto), na qual são Top-10 (posição que terminaram no Mundial de La Grande Motte, na França, em maio), sob confiança que poderiam surpreender os adversários.

Mas as três regatas do dia não foram boas e eles fecharam somente no 12º lugar, com 35 pontos perdidos. Na liderança apareciam os italianos, com apenas 4 pontos desperdiçados, seguidos pela Argentina, com 9, e a Finlândia, com 14.

Siemsen e Arndt fecharam a primeira regata em 14º, melhorando a seguir, com uma 10ª colocação. Na terceira e última corrida do dia, cruzaram em 11º. Eles voltam às águas da Marina de Marselha neste domingo.