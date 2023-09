Brasil tem de crescer acima da média mundial, diz Haddad

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/09/2023 - 10:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 SET – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou estar “otimista” sobre a conjuntura econômica do Brasil e projetou um crescimento do PIB acima da média global em 2023.

“Esse país não pode crescer menos do que a média mundial. Nós não temos o direito de oferecer para a sociedade menos do que um crescimento superior à média mundial, com tudo que o destino colocou nas nossas mãos”, disse Haddad na noite de quarta-feira (13), durante evento da revista Exame.

O último relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um crescimento de 3% da economia global e de 2,1% para o PIB brasileiro em 2023.

“Estou muito otimista, espero que tenhamos um ciclo longo, depois de 10 anos de muita dificuldade. Muitos desafios, alguns criados artificialmente, outros desafios externos que nos abateram, mas aquilo que a gente tinha de aprender a gente tem que ter aprendido. Agora é hora de colher os frutos”, observou o ministro.

No começo de setembro, Haddad já tinha projetado um expansão de 3% no PIB em 2023, após um crescimento de 0,9% no segundo trimestre, resultado bastante superior às previsões do mercado, que calculava uma alta de 0,3%. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias