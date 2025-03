Brasil tem clima de Copa com Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’

SÃO PAULO, 3 MAR (ANSA) – O Brasil viveu clima de Copa do Mundo com a vitória de “Ainda Estou Aqui” no Oscar de melhor filme internacional, primeira estatueta na história do cinema do país.

A cerimônia em Los Angeles coincidiu em 2025 com o feriado do Carnaval, e milhares de foliões nas ruas de todo o Brasil paralisaram brevemente os festejos para acompanhar o anúncio feito pela atriz Penélope Cruz e celebraram como um gol da seleção ao ouvir “I’m Still Here”, nome do filme inglês.

Inúmeros vídeos divulgados nas redes sociais mostram o público celebrando em bares, blocos de Carnaval e até na Marquês de Sapucaí, onde a conquista foi anunciada por um locutor em meio aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, levando o público à loucura.

No centro de São Paulo, foi possível ouvir gritos de moradores festejando a conquista, apesar de o prêmio ter sido divulgado por volta de meia-noite de segunda-feira (3).

Em Salvador, coube à cantora Daniela Mercury, rainha do axé, dar a boa notícia às dezenas de milhares de foliões do Bloco Crocodilo na orla da capital baiana, em um trio elétrico com um cartaz escrito “Ditadura nunca mais”.

No Pelourinho, coração de Salvador, o público ficou em silêncio durante o anúncio do Oscar, para depois explodir de alegria com a primeira estatueta de um filme brasileiro.

Em Santa Rita do Sapucaí (MG), a cantora Ivete Sangalo pediu um aplauso “gigante” para “Ainda Estou Aqui” durante o Bloco do Urso. O público reagiu gritando o nome de Fernanda Torres, protagonista do filme e que perdeu o troféu de melhor atriz para Mikey Madison (“Anora”), resultado contestado pelos brasileiros nas redes sociais. (ANSA).