Brasil tem 9.709 casos novos de Covid e mais 53 mortes, diz ministério

(Reuters) – O Brasil registrou 9.709 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira, o que leva o total de infectados pela doença no país a 30.574.245, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.





O país também registrou mais 53 mortes causadas pelo coronavírus, o que leva o total de óbitos no Brasil a 664.192, apontaram os dados da pasta.

Os casos diários de Covid-19 no país diminuíram recentemente, após uma nova onda decorrente da variante Ômicron provocar recordes de casos em janeiro e fevereiro.

O Brasil vacinou até o momento 83% da população do país com ao menos uma dose de uma vacina contra a Covid-19 e 76% com duas doses ou um imunizante de dose única.