Brasil tem 7º maior alta no PIB do 2º tri em ranking de 26 países, diz Austin

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou o sétimo maior crescimento no segundo trimestre ante o primeiro trimestre, dentro de um ranking com 26 países, calculou a agência de classificação de risco Austin Rating.

A alta de 1,2% na atividade econômica do Brasil ficou atrás apenas dos desempenhos da Holanda (2,6%), Turquia (2,1%), Arábia Saudita (1,8%), Israel (1,6%), Colômbia (1,5%) e Suécia (1,4%).

Entre os países compilados, a China teve o pior desempenho, com queda de 2,6% no PIB do segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2022, seguido por Taiwan (-1,8%), Canadá (-0,3%), Cingapura (-0,2%) e Estados Unidos (-0,2%). Na média dos países ranqueados, o PIB cresceu 0,6%.