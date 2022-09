Brasil tem 47,9% da população vacinada com reforço ou dose adicional

admin3 06/09/2022 - 22:04 Compartilhe

O Brasil tem 102.870.101 pessoas (47,9% da população) imunizadas com reforço ou a dose adicional da vacina contra a covid-19.







As informações são do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19. Os números estão sujeitos a revisões.

Quanto à primeira dose, 180.856.246 pessoas (84,2%) tomaram a vacina. Já a segunda foi aplicada em 170.220.345 pessoas (79,2%).