Brasil tem 4 mil marcas de cachaças; Minas Gerais concentra produção

O Brasil tem 4.003 marcas de produtos classificados como cachaça e 701 de aguardente de cana registradas no Ministério da Agricultura, mostra a publicação “A Cachaça no Brasil: Dados de Registro de Cachaças e Aguardentes” referente ao ano de 2019, lançada nesta terça-feira, 21.

Segundo a pasta, estão registrados 1.086 produtores de aguardente e de cachaça, sendo que 165 produzem as duas bebidas; 192 produzem apenas aguardente e 729 somente cachaça.

Ainda conforme o estudo, Minas Gerais ocupa a primeira posição na produção de cachaças, com quase o triplo de produtores registrados que São Paulo, o segundo colocado. A Região Sudeste concentra 622 estabelecimentos registrados, sendo que Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos reúnem aproximadamente 70% dos produtores de cachaça registrados.

“A proporção foi igual ao ano anterior, com a Região Nordeste com 129 estabelecimentos, correspondendo a 14,4%, a Região Sul com 101, equivalendo a 11,3%, o Centro-Oeste com 33, (3,7%) e a região Norte, com 9 produtores, ou 1%”, disse o Ministério.

