Brasil tem 236 mil cidadãos em situação de rua, diz governo

(ANSA) – BRASILIA, 14 SET – O Brasil tem mais de 236 mil pessoas em situação de rua, de acordo com um levantamento divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Ao todo, 62% dos 236,4 mil brasileiros em situação de rua moram na região Sudeste; 68% são pessoas negras e 87% adultos.

“O estudo indica que em 2022, um a cada mil brasileiros não tem moradia”, informa o relatório do Ministério.

Em São Paulo, a cidade mais populosa do país, há 53 mil cidadãos em situação de rua.

Já em Brasília, uma das capitais com maior renda per capita, há o maior percentual de moradores de rua, com três a cada mil habitantes.

A grande maioria são alvos frequentes violações dos direitos humanos mais elementares, privados, além do acesso à moradia, também de alimentação de qualidade, saúde e educação Em 2002, 69% das vítimas de violência na rua foram pessoas pretas e pardas.

Quanto ao tipo de violência, 88% das notificações envolviam violência física, sendo a violência psicológica a segunda mais frequente, com 14%.

“A situação da população em situação de rua precisa ser enfrentada no curto prazo com locais para dormir como albergues, abrigos e casas de pasagem (.;.) junto com a atuação dos Centros de Referência de Assistência Social, visando prevenir situações de vulnerabilidade”, afirma o relatório. (ANSA).

