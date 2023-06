Brasil tem 203 milhões de habitantes, 10 milhões a menos que o esperado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 12:30 Compartilhe

País mais populoso da América Latina, o Brasil tinha 203,1 milhões de habitantes em 2022, aproximadamente 10 milhões a menos do que o esperado, segundo dados do último censo divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo demográfico realizado no ano passado contabilizou um total de 203.062.512 habitantes.

O número é 10,2 milhões menor que o estimado em 2021, de 213,3 milhões de habitantes, com base nos cálculos do IBGE sobre os residentes dos 5.570 municípios brasileiros.

No entanto, a população de 203,1 milhões registrada no estudo do ano passado reflete um crescimento de 12,3 milhões de pessoas (+6,5%) em relação ao censo anterior, realizado em 2010, informou o IBGE.

O crescimento populacional, porém, está desacelerando. A taxa anual foi de 0,52%, metade da registrada em 2010 e a menor desde o primeiro censo no Brasil, em 1872, destacou o instituto em nota.

Segundo os resultados, a região sudeste – formada por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo – concentra o maior contingente populacional, com quase 85 milhões de habitantes, ou 41,8% do total.

A cidade de São Paulo, a maior da América Latina, tem 11,5 milhões de habitantes. A capital financeira do país é seguida de longe pelo Rio de Janeiro, com 6,2 milhões de habitantes, e por Brasília, com 2,8 milhões.

