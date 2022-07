Brasil tem 156 milhões de pessoas aptas a votar, afirma TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta sexta-feira, 15, que 156.545.011 brasileiros estarão aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. De acordo com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, os números são “impressionantes” e revelam “o maior eleitorado cadastrado da história brasileira”. Houve um aumento de 6,21% em comparação ao último ciclo presidencial, em 2018.

Mais da metade (52,65%) de quem irá comparecer às urnas em outubro é mulher: 82.373.164 ante os 74.044.065 (47,33%) de homens. São Paulo continua a ser o maior colégio eleitoral brasileiro, com 22,16% de todos os eleitores. Em seguida estão os Estados de Minas Gerais, com 10,41% do número total de eleitores, e Rio de Janeiro, com 8,2%.

Neste ano, mais de 2,1 milhões de brasileiros entre 16 e 17 anos poderão votar, o que totaliza mais de 700 mil jovens a mais do que em 2018, um crescimento de 51,13%. Em março e abril deste ano, influenciadores e organizações mobilizaram campanha incentivando o registro da faixa etária no processo eleitoral deste ano.