Brasil tem 107,1 milhões com a primeira dose da vacina contra a covid-19

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos uma dose chegou a 107.100.798, segundo dados divulgados neste domingo, 8, pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 50,58% da população do País.

A porcentagem relativa aos totalmente vacinados está em 21,49%, com 45.513.921 pessoas com as duas doses ou dose única.

Neste domingo, 415.667 doses foram aplicadas, sendo 264,4 mil como primeira dose, 136,2 mil como segunda dose, além de 14,8 mil doses únicas.

Entre os Estados, São Paulo é o que tem a campanha de vacinação mais avançada em relação à primeira dose aplicada: 61,42% da população foi parcialmente imunizada.

Com a vacinação completa, a campanha está mais avançada no Mato Grosso do Sul, que tem 34,6% dos habitantes totalmente imunizados.

