Brasil tem 1.269 óbitos com suspeita de morte por covid-19

O Ministério da Saúde investiga 1.269 óbitos considerados suspeitos e que aguardam o resultado de exames para confirmar se a causa foi o novo coronavírus. Nesta quinta-feira, 23, balanço do ministério mostrou que, até o momento, foram confirmadas 3.313 mortes.

Confirmadas que essas mortes decorrem da covid-19, o número atual de vítimas já ultrapassaria 4,5 mil pessoas. Nas últimas 24 horas, os dados oficiais sobre vítimas fatais da doença no País registraram 407 mortes. É como se, em apenas um dia, uma pessoa morresse no País a cada três minutos.

O Ministério da Saúde informou que, até o momento, a maior parte desses óbitos foi registrada no dia 13 de abril, com 155 mortos em um único dia. Como os resultados são divulgados posteriormente, porém, os balanços anteriores podem variar conforme os testes e confirmações são divulgados.

Ainda de acordo com informações do Ministério da Saúde, dos quase 50 mil pacientes diagnosticados com covid-19, pouco mais da metade (26,5 mil) já se recuperou da doença. O balanço do governo mostra ainda que há 19,6 mil pacientes confirmados em acompanhamento em todo o País.

O governo federal tem evitado falar sobre o número de subnotificações de covid-19. Estimativas já deram conta de que o volume de contaminações estaria cerca de dez a 12 vezes abaixo da quantidade efetiva de casos em todo o País.