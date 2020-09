Brasil suspende importações de carne suína da Alemanha após notificação de peste

Assim como outros países importadores de carne suína e subprodutos da Alemanha, o Brasil suspendeu as compras de carne suína in natura e processada do país europeu. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 14, pelo Ministério da Agricultura ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A decisão ocorre após a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) ter reportado, na semana passada, a incidência de um foco de peste suína africana em um javali encontrado próximo à fronteira da Alemanha com a Polônia. China, Japão, Coreia do Sul e Argentina também já anunciaram embargos à comercialização do produto alemão.

Em nota, o Ministério da Agricultura informou que enviou um comunicado solicitando informações detalhadas às autoridades sanitárias da Alemanha sobre as medidas de biossegurança adotadas pelas plantas industriais de carnes do país.

