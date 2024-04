Brasil supera marca de mil mortes por dengue em 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/04/2024 - 19:13 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 3 ABR (ANSA) – O Brasil ultrapassou a marca de mil mortes por dengue em 2024. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, que informou que até 3 de abril foram 1.020 mortes confirmadas devido à doença.

Nas primeiras 13 semanas de 2023, as mortes foram 388, enquanto durante todo o ano anterior foram registradas 1.094 mortes.

Já o balanço do número de casos subiu para 2.671.332, mais de 1 milhão a mais do que em 2023. No mesmo período do ano anterior, foram 589.294 casos. A taxa de mortalidade permanece em 0,3%. (ANSA).

