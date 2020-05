Brasil supera 25 mil mortes e 400 mil casos da Covid-19

SÃO PAULO, 27 MAI (ANSA) – O Ministério da Saúde revelou nesta quarta-feira (27) que o Brasil registrou mais 1.086 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, elevando o número total para 25.598.

De acordo com o novo balanço, o país atingiu 411.821 diagnósticos da Covid-19 com a confirmação de 20.599 novos casos entre ontem e hoje. Este foi o segundo maior número de contágios diários registrado nos últimos três meses -o recorde foi na sexta-feira passada (22), com 20.803. Já o maior número de óbitos contabilizados em um dia é da última quinta-feira (21), com 1.188 novos falecimentos.

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o segundo país com mais pessoas infectadas pela Covid-19. A lista é liderada pelos Estados Unidos, que, em números absolutos, têm 1,6 milhão de casos.

Em relação a quantidade de mortes, o Brasil é a sexta nação mais afetada, atrás dos EUA (100 mil), Reino Unido (37 mil), Itália (33 mil), França (28 mil) e Espanha (27 mil).

Ao todo, existem 219.576 pacientes em acompanhamento médico (53% do total) e 166.647 pessoas recuperadas (40,5%). Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, há 4,1 mil mortes em investigação. O estado de São Paulo continua sendo o epicentro da doença no país, com o maior número de casos confirmados (89.483) e mortes (6.712). (ANSA)