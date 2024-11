Brasil Startups Summit: Evento reunirá destaques da inovação e do empreendedorismo nacional

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 16:26 Para compartilhar:

No próximo dia 10 de dezembro, Brasília receberá o Brasil Startups Summit, evento dedicado a fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo no País. O evento é promovido pela Brasil Startups Awards, uma iniciativa que visa reconhecer e celebrar as startups e empreendedores de destaque. Na ocasião também acontecerá o aguardado Brasil Startups Awards, premiação que homenageia as startups mais inovadoras em uma série de categorias. A cerimônia será realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e reunirá nomes importantes da cena tecnológica e de negócios nacional.

O setor de startups no Brasil vem crescendo rapidamente, com um cenário de 24 unicórnios – startups avaliadas acima de US$ 1 bilhão – e mais de 16 mil empresas emergentes ativas, de acordo com o levantamento recente do Distrito, parceiro do InfoMoney. O Brasil Startups Summit 2024 tem como objetivo impulsionar ainda mais esse crescimento, oferecendo discussões estratégicas e visibilidade a projetos disruptivos de todas as regiões do País.

O evento está programado para começar às 13h e contará com painéis sobre temas como inovação e políticas públicas voltadas ao empreendedorismo digital. Um dos principais destaques da noite será a premiação das cinco startups mais promissoras de cada região brasileira, além de uma categoria especial que reconhecerá um empreendedor negro, ou empreendedora negra, de destaque. Outras dez categorias também serão premiadas, com o intuito de fortalecer e valorizar a diversidade e a qualidade do ecossistema de inovação no País.

“A escolha de Brasília como sede do evento não é por acaso. Além de ser a capital federal, a cidade oferece uma localização estratégica, equidistante das principais capitais do país. Isso facilita a participação de empreendedores de todas as regiões, especialmente do Norte e Nordeste, tradicionalmente sub-representados em eventos desse porte”, destaca Hugo Giallanza, presidente da Brasil Startups. Segundo ele, a proximidade com os centros de decisão política também permitirá um diálogo mais próximo entre empreendedores e legisladores, contribuindo para a criação de políticas que incentivem o setor.

O Brasil Startups Awards procura beneficiar tanto investidores quanto empreendedores. Segundo Marcos Buson, fundador da MOA Ventures, o prêmio é uma referência que confere validação de mercado e pode abrir portas para novos investimentos e parcerias. “Este reconhecimento funciona como um selo de qualidade e ajuda a destacar empresas com potencial de crescimento e impacto,” afirma.

O evento conta com o apoio de importantes instituições, incluindo o Governo do Distrito Federal, a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), e empresas do setor privado como EntrePay e Loor.vc.