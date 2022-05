Brasil solicita a Portugal coração de D. Pedro I para comemorações dos 200 anos da Independência

Em pedido enviado à Câmara Municipal do Porto, em Portugal, o governo brasileiro requereu o coração de D. Pedro I. Na Igreja da Lapa há 185 anos, o órgão segue armazenado e conservado. As informações são da Agência Lusa.





Ainda de acordo com a agência, o pedido foi confirmado pelo embaixador brasileiro em Portugal, George Prata.

“O contato foi feito por mim. Quando eu estive em Portugal, estive no Porto, visitei a Câmara Municipal e tive também uma reunião com representantes da irmandade de Nossa Senhora da Lapa”, afirmou Prata.

“Isso ainda está num estado inicial e há algumas considerações a serem tomadas em conta, talvez a mais importante delas seja o estado de conservação do coração e saber se ele poderia ser transferido temporariamente para o Brasil”, acrescentou o embaixador.

Conservação do órgão

Guardado sob um recipiente de vidro com formol, o coração de D. Pedro I está depositado na Irmandade da Lapa. O órgão não pode ser visto sem antes da retirada uma série de proteções. É necessário a retirada de uma placa de cobre, depois duas chaves abrem uma grade, uma terceira para abrir o cofre e, só assim, ter acesso ao vaso de prata, mas não sem antes passar pela última fechadura.

Há sete anos, o órgão foi retirado pela última vez para ser gravado em imagens que fizeram parte de um filme da vida do imperador brasileiro. Já a ossada de D. Pedro I encontra-se no Brasil desde 1972, quando foi transferida de Portugal para a comemoração dos 150 anos da independência do país europeu.