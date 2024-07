Brasil sofre virada nos acréscimos (2-1) contra o Japão no futebol feminino de Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2024 - 14:58 Para compartilhar:

Após sofrer dois gols nos acréscimos, um de pênalti e um golaço de longa distância, o Brasil de Marta foi derrotado pelo Japão por 2 a 1 neste domingo (28), em Paris, e se não conseguiu se classificar de forma antecipada às quartas de final do torneio olímpico de futebol feminino de Paris-2024.

Já as japonesas entraram na briga para avançar à próxima fase graças a este resultado pela penúltima rodada do Grupo C, onde haviam estreado com derrota por 2 a 1 para a atual campeã mundial, a Espanha de Aitana Bonmatí.

Quando parecia certo que a seleção brasileira conquistaria sua segunda vitória consecutiva, depois de estrear vencendo a Nigéria por 1 a 0, a zagueira Saki Kumagai (90’+2) e a meio-campista Momoko Tanikawa (90’+6) marcaram os gols da virada no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

A zagueira da Roma converteu um pênalti, marcado pela arbitragem após um toque de mão da zagueira Yasmim, superando a goleira Lorena, que nos acréscimos do primeiro tempo havia defendido uma outra penalidade mal cobrada pela atacante Mina Tanaka.

Quatro minutos depois, Tanikawa, cujo passe pertence ao Bayern de Munique, marcou aquele que pode ser considerado o gol mais bonito do torneio até o momento e que levantou o público na ‘casa’ do PSG, com praticamente todos os seus 48 mil lugares ocupados.

O atacante aproveitou um passe errado da defesa brasileira para desferir um chute de trinta metros que encobriu Lorena.

A virada foi um duro golpe para as brasileiras, que haviam ficado em vantagem no placar a partir do início do segundo tempo (56′), quando Jhenifer, que começou no banco de reservas, balançou a rede com um chute rasteiro, após receber um passe cirúrgico de Marta lançado do lado brasileiro do campo.

Agora o Brasil vai disputar uma vaga nas quartas de final contra a poderosa Espanha, na quarta-feira, em Bordeaux, no encerramento da primeira fase.

Nesse mesmo dia, o Japão terá de pontuar contra a Nigéria, em Nantes, para ter esperança de se manter vivo.

