Brasil sofre, mas vence a Eslovênia pela Liga das Nações de vôlei Com duas vitórias em dois jogos, Seleção volta às quadras o sábado, no clássico contra os EUA, em Brasília

Em um primeiro teste mais relevante na Liga das Nações masculina de vôlei, o Brasil mostrou a importância de dois fundamentos (bloqueio e saque) para vencer a Eslovênia, nesta quinta-feira, por 3 sets a 1, parciais de 25-21, 21-25, 25-20 e 25-16, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF).





Diante de um rival mais cascudo, conhecido pela consistência da defesa, o Brasil mostrou armas importantes para neutralizar o poderio esloveno. Depois de um bom início dos europeus, a equipe de Renan Dal Zotto reagiu no primeiro set após o bloqueio e saque aparecerem. Adriano, Lucão e Rodriguinho fizeram aces na reta final da parcial. O block, com quatro pontos, também pesou para a virada.

Sem os pontas Cebulj e Urnaut, poupados neste início de VNL, e com o oposto Toncek Stern no banco, a Eslovênia teve o talentoso jovem Rok Mozic como principal nome ofensivo. Ele mostrou toda a sua categoria e foi primordial para a Eslovênia se manter perto do Brasil no placar até a metade do segundo set. Como bloqueio e saque brasileiros parando de pontuar, os eslovenos se aproveitaram para abrir vantagem, em sequência de Gasparini no serviço, fechar a parcial e empatar o jogo.

Um block de Rodriguinho, em um triplo, em cima de Mozic, para empatar o set em 2 a 2 foi um bom indício do que viria pela frente. No 6-4, o Brasil abriu vantagem com um ace de Rodriguinho. Na sequência, um block de Flávio em Ziga Stern. E com os dois fundamentos mais atuantes novamente, o jogo brasileiro fluiu.

Brasil bateu a Eslovênia por 3 sets a 1(Divulgação / CBV)

Como em outros duelos recentes, o clima deu uma esquentada, mas Adriano foi outro a voltar a pontuar no saque, para facilitar o fechamento da parcial.

Para fechar a partida, o Brasil contou com uma ajudinha eslovena. Foram muitos erros de saque durante todo o confronto. Eles também perderam a cabeça após uma marcação de condução dada pela arbitragem em ação de Ziga Stern. O ponteiro ainda foi castigado no saque por Rodriguinho, fazendo a diferença subir para quatro (10-6) e obrigando Mark Lebedew a pedir precocemente seu único tempo técnico.

Seleção volta às quadras no sábado, para encarar os EUA (Divulgação / CBV)

Na reta final do set, os europeus esboçaram uma reação. Sem passe, Bruno levantou duas bolas imprecisas para as extremidades e acabou substituído por Cachopa, que entrou bem e comandou a vitória tranquila no set.

Os maiores pontuadores do jogo foram Mozic e Alan, com 22 e 18 pontos, respectivamente. O Brasil folga na rodada desta sexta-feira em Brasília, voltando a entrar em quadra no sábado, às 15h, diante dos Estados Unidos.

Brasil: Bruninho, Alan, Rodriguinho, Adriano, Lucão, Flávio e Maique (líbero). Entraram: Thales (líbero), Vaccari, Franco e Cachopa. Técnico: Renan Dal Zotto.

Eslovênia: Ropret, Gasparini, Ziga Stern, Mozic, Kozamernik, Pajenk e Kovacic. Entraram: Videcnik, Toncej Stern, Planincic, Bosnjak. Técnico: Mark Lebedew

