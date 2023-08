Brasil só empata com a Jamaica e está fora da Copa do Mundo Feminina

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 02/08/2023 - 8:53 Compartilhe

A Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo Feminina. Nesta quarta-feira, 2, o Brasil, que precisava vencer a Jamaica para avançar às oitavas de final da competição, ficou no empate em 0 a 0 e se despediu do Mundial.

Precisando vencer a equipe jamaicana para avançar de fase na competição, a técnica Pia Sundhage mexeu no time que havia sido derrotado pela França no sábado, 29, e escalou a capitã Marta como titular. A veterana, que disputa sua sexta Copa do Mundo, contudo, não conseguiu desequilibrar o duelo contra a Jamaica e se despediu do torneio sem marcar gols.

Mesmo sendo a equipe favorita no confronto, a Seleção Brasileira não levou perigo ao gol jamaicano. No primeiro tempo do duelo, o Brasil controlou bem a partida e não sofreu sustos. Apesar de ter mantido a posse de bola em boa parte da metade do jogo, o time de Pia pouco criou.

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira repetiu o desempenho do primeiro tempo e não conseguiu balançar a rede adversária. Jogando contra o cronômetro, que passava rapidamente, o Brasil sucumbiu a pressão e se despediu do Mundial ainda na fase de grupos.

Com o resultado diante da Jamaica, o Brasil ocupou a terceira colocação do grupo F e deu adeus à Copa do Mundo Feminina. A seleção jamaicana, junto da França, avançou às oitavas de final do torneio.

